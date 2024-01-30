На Дніпропетровщині новорічні ялинки рятують евакуйованих тварин [ Редагувати ]
Новорічні ялинки використовують на одній із ферм Дніпропетровщини. Зібрали їх у самому Дніпрі комунальники. Потому подрібнили й доправили фермерам. Для сотень евакуйованих тварин перероблені деревця - це і корм, і підстилка, а згодом - ще й добриво. Олена Мендалюк розкаже подробиці.
Другий тиждень комунальники збирають новорічні хвойні дерева по Дніпру.
У місті для цього організовано близько 60 пунктів прийому. Саме в них комунальники займаються переробкою новорічних дерев.
Цю подрібнену хвою готують для тварин, яких евакуювали з прифронтових територій.
Ярослав Крисько начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міськради:
Звозили тварин, які постраждали в наслідок російської агресії, внаслідок дій окупантів, яке знищує не лише людей, а й взагалі все живе.
Коні, віслюки, барани та кози - парнокопитних з Харківщини, Донеччини та Херсонщини прихистили на фермі Зелений Гай, що за кілька десятків кілометрів від Дніпра. Її власниця Євгенія розповідає: хвою особливо полюбляють кози та барани.
Тут хоч і більш безпечне місце для тварин - лінія фронту за кількасот кілометрів, але російські ракети долітають і сюди. Кілька місяців тому вороже залізяччя впало на територію ферми. Ніхто не постраждав, розповідає Євгенія. Але підтримки ферма, зізнається, потребує, бо евакуйованих тварин - сотні.
Євгенія Мовчанова, керівниця ферми та реабілітаційного центру "Зелений гай":
Гілки й голочки з'їдають тваринки. Дуже їх полюбляють кізочки і баранчики. Вони ще відбирають, що їм більше подобається. Самі подріблені гілки, великий стовбур йдуть на мульчування, якщо у нас вже є тирса, то взагалі вже ідеальний варіант. Мульчування допомагає зберігати рослини й зберігати вологу.
Лише тирси на фермі за місяць використовують до 20 бігбегів - це великі промислові контейнери. А щепи торік замовили 15 камазів - і цього не вистачило.
Євгенія Мовчанова, керівниця ферми та реабілітаційного центру "Зелений гай":
Ялинки - це приємний бонус, скажімо так. Ми їх не годуємо постійно. Це як ласощі, а щепи ми можемо використати скільки завгодно, нам її завжди не вистачає.
Навіть поштою, цьогоріч на ферму надіслали ялинку, ділиться Євгенія. І закликає інших небайдужих допомагати тваринам.
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