Відключення електроенергії за борги: як будуть попереджати населення [ Редагувати ]
У вівторок, 30 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповів про те, як будуть попереджати українців про відключення від електропостачання за борги.
Скоріш за все, це буде письмове оповіщення. Якщо стається якесь непорозуміння, надійшло повідомлення про відключення, а споживач вважає, що не заслуговує на це відключення, то, звичайно, потрібно звертатись до постачальника послуг за номером особового рахунку для власне врегулювання цього питання. Чи можливо навіть врегулювання розтермінування оплати цієї заборгованості. В кожному конкретному випадку, мені здається, постачальники відкриті до врегулювання цих питань. А якщо вже заходить в глухий кут, коли кожна сторона вважає, що вона права, а інша не йде на поступки, то в споживача залишається можливість скаржитись до регулятора.
Також він розповів, хто першочергово ризикує залишитись без світла.
Це споживачі з найбільшим боргом і найбільшим терміном неоплати. Це природно. Це ті, хто найдовше не платить і має найбільший борг. Початок цієї компанії може стимулювати споживачів згадати, що вони мають сплачувати за ці послуги. Це може зменшити масштаб цієї проблеми.
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