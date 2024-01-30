Цей проєкт - ініціатива Офісу Президента та Міністерства освіти у співпраці з МВС та Нацполіцією.

Безпека на новому рівні. У дев'яти регіонах країни запустили пілотний проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки". Це означає, що у школах замість вахтерів дітей тепер зустрічатимуть правоохоронці. Поліціянти пройшли відповідне навчання й готові до спілкування з підлітками. Які ще зміни чекають на навчальні заклади? Валерія Глущенко з'ясовувала.

У ліцеї помічено підозрілих осіб - це привід натиснути тривожну кнопку!

П'ять хвилин - і правоохоронці забігають до ліцею.

На камерах відеоспостереження було помічено двох підозрілих осіб в аварійному вході.

Це вигадана ситуація. Її мета - перевірити у дії пілотний проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки". За умовами проєкту, представник поліції перебуває у школі в робочі часи. Він відповідає за безпеку дітей, стежить за дисципліною на території закладу, заспокоює школярів у разі конфліктних ситуацій. Усіх сторонніх людей на вході - за потреби - може перевірити за допомогою металошукача.

Валентин Бондаренко, капрал поліції:

Найбільше, коли виникає підозра - це коли людина з якоюсь сумкою чи одежа є така більш місткою. Тоді ми можемо застосовувати. У цьому закладі є пропускний режим, як за наказом передбачає сам пропускний режим. Так, що батьки були попереджені.

Також офіцери служби освітньої безпеки мають проводити інструктажі для учнів.

Дуже важливо під час повітряних тривог в нинішній час спускатися в укриття. Це зберігає ваше життя і здоров'я.

Артем каже - відтоді, як за порядком у школі стали стежити поліцейські, конфліктів між ліцеїстами стало значно менше.

Артем Косуха, учень 10 класу:

Багато пішло жалоб на деяких учнів, але це все тепер притискається. І правопорядок зараз панує в нашій школі. Ніхто нікого не боїться, бо школа захищає нас, ми дуже раді, що в нас з'явився поліцейський.

Це вже дев'ятий освітній заклад на Київщині, де чергують поліцейські. Офіцери служби освітньої безпеки пройшли спеціальні навчання - їм треба вміти знаходити спільну мову з дітьми та бути готовими до будь-яких форс-мажорних обставин у навчальному закладі.

Віталій Веклич, заступник начальника управління поліції охорони в Київської обл.:

Підготовка триває у Вінницькому профучилищі департаменту поліції охорони. Під час підготовки особлива увага приділялась психологічному стану поліцейського та його вмінню спілкуватися з дітьми. Окрема тема приділялась булінгу та, звичайно, попередженню про правопорушення, які можуть виникнути у навчальних закладах.

Цей проєкт - ініціатива Офісу Президента та Міністерства освіти у співпраці з МВС та Нацполіцією. На першій стадії реалізації - посадовці планують замінити вахтера на поліцейського в чотирьох сотнях закладів освіти. Зокрема, у прифронтових регіонах та тих, що межують із росією та білоруссю.

Володимир Захлюпаний, директор ліцею:

В типових штатних розписах нашої освітньої системи немає посади охоронця. І саме це призвело до того, що була пропозиція, щоб під охорону були взяті освітні навчальні заклади саме поліцією.

До кінця року кількість шкіл, де можуть з'явитися офіцери служби освітньої безпеки - ініціатори проєкту планують збільшити загалом до двох тисяч.