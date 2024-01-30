У Брюсселі тривають приготування до спеціального саміту лідерів ЄС. Цього четверга Єврорада обговорюватиме подальшу фінансову підтримку України на 50 мільярдів євро. У грудні це рішення зазнало фіаско через позицію Угорщини. Чи не заблокує країна допомогу і цього разу? Та який план "Б" готують в ЄС на цей випадок? Ірина Іванова розкаже.

Суперечка між Брюсселем і Будапештом точиться довкола перегляду бюджету Євросоюзу. З нього Єврокомісія пропонує надати Україні 50 мільярдів євро, затвердивши спеціальний фінансовий механізм. Київ розраховує цього року отримати 18 мільярдів з цих коштів і частково закрити дефіцит свого бюджету.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Довгострокова допомога Україні розрахована на чотири роки - до 2027. Її планують надавати в рамках нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Це комплексна програма для підтримки соціальних виплат, відбудови та реформування України. 17 мільярдів євро з цих коштів - це гранти, решта - позики. Київ - на прохання Єврокомісії - напрацював так званий План з використання цього фінансового інструменту. Кошти надаватимуть відповідно до його виконання.

Напередодні в офісі Віктора Орбана підтвердили, що Угорщина запропонувала ЄС певний компроміс, який дозволить профінансувати допомогу Україні в межах бюджету. Балаж Орбан, головний політичний радник угорського прем'єра, процитував публікацію в газеті "Financial Times", в якій ішлося про нібито наміри Брюсселя обвалити економіку Угорщини в разі блокування допомоги для України.

Брюссель вдається до шантажу проти Угорщини, наче завтра не настане, і попри те, що ми запропонували компроміс. Як повідомляє "Financial Times", міністр Угорщини зі справ Євросоюзу Янош Бока сказав, що Будапешт надіслав нову пропозицію до Брюсселя в суботу, вказавши, що тепер він відкритий до використання бюджету ЄС для пакета допомоги Україні та навіть емісії спільного боргу для його фінансування, якщо будуть додані інші умови, що надають Будапешту можливість змінити своє рішення надалі.

За даними журналістів "Financial Times", один із посадовців ЄС розробив конфіденційний план, за яким Угорщину можуть повністю відрізати від фінансування загальноєвропейських програм. Офіційного підтвердження цієї інформації немає, так само як і відносно отриманої пропозиції. Утім це не перша публікація західних медіа про заходи, які розробляє ЄС відносно Угорщини через блокування допомоги для України. Днями видання "Політіко", з посиланням на кількох дипломатів, написало про можливе позбавлення Угорщини права голосу. Це дозволяє зробити сьома стаття Договору про ЄС. І угорський премʼєр цю загрозу усвідомлює, вважає угорський політичний економіст Золтан Погаца.

Золтан Погаца, угорський політичний економіст:

ЄС насправді не хоче йти проти країни-члена. Тож поки лідери можуть, хоч і з великими труднощами, вписати Угорщину в загальну картину, і поки Угорщина підтримує рішення, навіть попри погрози накласти вето, я не вважаю, що інші держави-члени підуть проти цієї країни. Але якщо Угорщина надалі буде раз за разом використовувати своє право вето, ситуація може змінитися. І я думаю, що премʼєр-міністр Віктор Орбан це добре усвідомлює. Це обмежує його в тому, як далеко він може зайти, користуючись правом вето.

Попри спроби досягнути згоди між усіма державами, лідери ЄС готують альтернативні варіанти фінансування України на випадок відмови Угорщини.