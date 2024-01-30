Американська компанія Neuralink здійснила історичний крок, вперше імплантувавши в мозок людини чіп, який надає можливість керувати комп'ютером за допомогою мислення. Цю важливу новину оголосив відомий мільярдер Ілон Маск, засновник Neuralink, у соцмережі X (Twitter).

За словами підприємця, перші результати роботи імплантованого пристрою багатонадійні.

Бізнесмен додав, що перший продукт Neuralink отримав назву Telepathy (Телепатія). За словами Маска, Telepathy дає змогу, “просто подумавши”, керувати телефоном або комп’ютером, а через них “практично будь-яким пристроєм”.

Першими користувачами стануть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидкісна друкарка чи аукціоніст. Це і є мета.

У дослідженні Neuralink використовується робот, який хірургічним шляхом поміщає імплантат інтерфейсу “мозок-комп’ютер” у ділянку мозку, що контролює рухи, пояснювали раніше представники компанії, пише Reuters.

У Neuralink прагнуть до того, щоб люди силою думки могли керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою.

Також у компанії розраховують, що їхні розробки дадуть змогу людям усунути наслідки травм головного і спинного мозку, а також допоможуть із такими проблемами, як ожиріння і депресія.

Раніше Ілон Маск назвав найбільшу проблему людства.