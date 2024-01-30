Про підтримку України - Шольц говоритиме не тільки з європейськими, а й з американськими партнерами.

Країни ЄС повинні посилити підтримку України. Особливо зараз, коли незрозуміло, чи проголосує за виділення допомоги американський Конгрес. Це - одна із заяв Олафа Шольца на щорічному партійному з'їзді соціал-демократичної партії. Про що ще говорив німецький канцлер? І навіщо він збирається до Вашингтона? Тетяна Логунова розкаже.

Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу Україні: які ще заяви лунали

Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу Україні: про що ще говорив канцлер

Дотепер на партійних з'їздах німецьких партій говорили здебільшого про внутрішню політику. Але велика війна в осерді Європи кардинально змінила порядок денний цих зустрічей. На щорічному з'їзді німецьких соціал-демократів майже кожен виступ про Україну. Європа повинна згуртуватися і посилити підтримку офіційного Києва. І військову, і фінансову - закликає зі сцени головний спікер, канцлер Олаф Шольц.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми маємо послати чіткий меседж російському президенту: не варто розраховувати на ослаблення європейської чи американської підтримки України. Я думаю, зараз він сподівається на якесь диво. І саме тому ризикує життями багатьох російських солдатів і вкладає стільки грошей в цю жахливу й абсолютно безглузду загарбницьку війну. Якщо ми дамо зрозуміти путіну, що його тактика "почекати й подивитися, що станеться", є неправильною - тоді мир може настати раніше, ніж здається.

Цього року Німеччина виділить на військову підтримку України понад сім мільярдів євро. Збільшити внески - Шольц закликає й інших європейських партнерів. І якомога швидше. Адже допомога від основного донора - Сполучених Штатів - досі під питанням.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Наші сім мільярдів - це дуже великі гроші. І це більша половина від наданих усіма іншими європейськими державами разом. А що станеться, у разі американський Конгрес не підтримає виділення допомоги Києву? Ось тому я чітко кажу: нам, європейцям, треба збільшити та розширити свій внесок.

Про підтримку України - Шольц говоритиме не тільки з європейськими, а й з американськими партнерами. Менше ніж за два тижні, дев'ятого лютого, його чекають у Білому Домі. Канцлер Німеччини зустрінеться там із президентом Джо Байденом. Головна тема - військова допомога Україні - зараз і в майбутньому, після президентських виборів у Сполучених Штатах.

Тим часом німецькі ЗМІ пишуть про таємні перемови Німеччини з Великою Британією. Щодо далекобійних крилатих ракет для України. Начебто, британці запропонували канцлеру Шольцу, який досі не готовий дати українському війську німецькі "Тауруси", хитру схему. Офіційний Берлін доправляє ці ракети британцям, а вони передають Україні свої Storm Shadow.

За інформацією німецьких ЗМІ, таку пропозицію у відомстві канцлера отримали ще кілька тижнів тому. І досі її обдумують.