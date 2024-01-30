Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу Україні: які ще заяви лунали [ Редагувати ]
Країни ЄС повинні посилити підтримку України. Особливо зараз, коли незрозуміло, чи проголосує за виділення допомоги американський Конгрес. Це - одна із заяв Олафа Шольца на щорічному партійному з'їзді соціал-демократичної партії. Про що ще говорив німецький канцлер? І навіщо він збирається до Вашингтона? Тетяна Логунова розкаже.
Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу Україні: які ще заяви лунали
Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу Україні: про що ще говорив канцлер
Дотепер на партійних з'їздах німецьких партій говорили здебільшого про внутрішню політику. Але велика війна в осерді Європи кардинально змінила порядок денний цих зустрічей. На щорічному з'їзді німецьких соціал-демократів майже кожен виступ про Україну. Європа повинна згуртуватися і посилити підтримку офіційного Києва. І військову, і фінансову - закликає зі сцени головний спікер, канцлер Олаф Шольц.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Ми маємо послати чіткий меседж російському президенту: не варто розраховувати на ослаблення європейської чи американської підтримки України. Я думаю, зараз він сподівається на якесь диво. І саме тому ризикує життями багатьох російських солдатів і вкладає стільки грошей в цю жахливу й абсолютно безглузду загарбницьку війну. Якщо ми дамо зрозуміти путіну, що його тактика "почекати й подивитися, що станеться", є неправильною - тоді мир може настати раніше, ніж здається.
Цього року Німеччина виділить на військову підтримку України понад сім мільярдів євро. Збільшити внески - Шольц закликає й інших європейських партнерів. І якомога швидше. Адже допомога від основного донора - Сполучених Штатів - досі під питанням.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Наші сім мільярдів - це дуже великі гроші. І це більша половина від наданих усіма іншими європейськими державами разом. А що станеться, у разі американський Конгрес не підтримає виділення допомоги Києву? Ось тому я чітко кажу: нам, європейцям, треба збільшити та розширити свій внесок.
Про підтримку України - Шольц говоритиме не тільки з європейськими, а й з американськими партнерами. Менше ніж за два тижні, дев'ятого лютого, його чекають у Білому Домі. Канцлер Німеччини зустрінеться там із президентом Джо Байденом. Головна тема - військова допомога Україні - зараз і в майбутньому, після президентських виборів у Сполучених Штатах.
Тим часом німецькі ЗМІ пишуть про таємні перемови Німеччини з Великою Британією. Щодо далекобійних крилатих ракет для України. Начебто, британці запропонували канцлеру Шольцу, який досі не готовий дати українському війську німецькі "Тауруси", хитру схему. Офіційний Берлін доправляє ці ракети британцям, а вони передають Україні свої Storm Shadow.
За інформацією німецьких ЗМІ, таку пропозицію у відомстві канцлера отримали ще кілька тижнів тому. І досі її обдумують.
по темі
Проблема, що "гальмує" допомогу. Чому кордони й нелегали навіть дуже проукраїнським конгресменам не дають проголосувати за Україну? Чому це настільки принципово? Всі деталі, всі аргументи "за" і "проти" - далі.
Питання безпекові та політичні - у фокусі уваги на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Українську делегацію на форумі очолив Президент Володимир Зеленський. Найпомітніші заяви з Давоса - далі.
"Проти" проголосували навіть ті депутати, які до цього активно закликали надати це озброєння Збройним силам України. Чому змінилася риторика? І невже голосування дійсно було приречене на провал?
Брюссель шукає спосіб умовити Угорщину на перегляд довгострокового бюджету ЄС. Попередня спроба схвалити зміни зазнала невдачі. Угорський премʼєр Орбан заблокував це питання. Які пропозиції на столі?
Наростити темпи виробництва оборонної індустрії закликають і лідери європейських держав. Зокрема, Франції. Про що просить президент Макрон виробників зброї, і з чим він приїде в Україну в лютому?