Колісне підкріплення. Міська влада Вінниці разом із благодійниками передали оборонцям два пікапи. Один поїде на передову, інший - посилить мобільні групи ППО. Транспорт відремонтований, перефарбований, укомплектований шинами для бездоріжжя. Репортаж Юлії Корчевської.

Боєць Олександр Ус на псевдо "Кутузов" уважно оглядає пікап. Воїн на фронті з 2014-го року. За цей час на собі відчув усі прояви війни. Нині чоловік служить на Лиманському напрямку. Туди власне й пожене отриманий автомобіль.

Олександр Ус, сержант 54 ОМБР:

Безпосередньо цей автомобіль піде на тільки створений взвод безпілотних авіаційних комплексів, який буде вивозить наших пілотів на виконання бойових задач. Місцевість різна, вибрали точку, виїхали, розгорнули комплекс, відстрілялись.

Автомобіль, каже боєць, підбирали згідно із запитами наших оборонців.

Олександр Ус, сержант 54 ОМБР:

Ми писали, що нам надо позашляховик повнопривідний. І бажано пікап. Щоб це був пікап, зі звичайного джипа дуже багато часу йде на вигрузку й погрузку, а тут в кузов закидали й полетіли. Воно набагато швидше. Зараз приїдемо - поставимо на нього комплекс РЕБ, щоб не долітало. Для боротьби з дронами. І в роботу.

Друга автівка - посилить мобільність пересувних вогневих груп.

Транспорт для військових пройшов СТО та укомплектований шинами для бездоріжжя. Обидва авто повнопривідні. На дизельному ходу. Придбали їх коштом міської громади та меценатів.

Сергій Моргунов, вінницький міський голова:

Якщо говорити про ці автомобілі - потреба в них завжди є. Особливо якщо говорити про ті підрозділи, які працюють з дронами, щоб була мобільність. Автомобілі в достатньо гарному стані, відремонтовані, з невеликим пробігом. Повні баки заправлені для того, щоб вони дійсно служили нашим хлопцям за призначенням.

Також напередодні на фронт передали чергову партію хімічних грілок, тепловізорів та дронів.

Квадрокоптери, прилади нічного бачення - те що актуальне, скажімо так, розхідники. Коптер, буває, РЕБом утягують кацапи, термогрілки. Холодна пора року. Хватає грілки десь на п'ять годин.

Автівки придбані в Англії. А от хімічні грілки, дрони та тепловізори - вітчизняного виробництва. Якість і характеристики не поступаються аналогічним закордонним. Цьогоріч на допомогу військовим Вінницька громада планує витратити майже один мільярд гривень.