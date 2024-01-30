У Рівненській області 29 січня під час комендантської години 54-річний водій автомобіля Volkswagen напав на працівника поліції. Про це повідомляє обласна поліція.

Інцидент стався приблизно о другій годині ночі в місті Острог. Постраждав працівник сектору реагування патрульної поліції ВП № 3.

Зловмисника було затримано, а після цього він був поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Справа розслідується.

Як розповіли правоохоронці. під час патрулювання у комендантську годину на одній із вулиць міста патрульний екіпаж виявив автомобіль Volkswagen Golf. Водій не лише не зупинився на вимогу поліції, а й додав швидкість, проігнорувавши на перехресті знак, що про проїзд без зупинки заборонено.

Після зупинки порушника виявилось, що 54-річний житель Хмельницької області мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився від проходження огляду.

Коли один з інспекторів складав адмінматеріали, порушник почав нецензурно виражатися на адресу іншого поліцейського та смикати його за формений одяг.

Потім дебошир побив інспектора, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої.

За фактом нападу на поліцейського почато досудове розслідування. Крім того, на порушника склали шість адмінматеріалів за порушення ПДР. Йому повідомили про підозру за скоєне. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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