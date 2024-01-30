Від 2018-го в Україні працює система "Пакунків малюка" - одноразової допомоги від держави сім’ям, у яких народилася дитина. Напередодні нового 2024 року Мінсоцполітики України удосконалило склад наборів. Що входитиме відтепер до українських бебі-боксів? Та яка буде їхня вартість у цьому році? У матеріалі - "Подробиць".

"Пакунок малюка" 2024: склад

Кожні 4 роки склад "Пакунку малюка" переглядають. Це відбувається з урахуванням експертної думки та побажань батьків. Новий набір став раціональніше укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки. Натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають.

Основні зміни в складі "Пакунку малюка" у 2024 році:

Додано:

Багаторазові вологостійкі пелюшки

Теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки)

Збільшено розмір пледа-ковдри

Зменшено:

Одяг найменшого розміру (бодіки, штанці-повзунки)

Інші предмети, які не мали попит

Хто отримає

Отримати Пакунок малюка можуть не лише біологічні батьки новонародженої дитини, але і прийомні, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни та патронатні вихователі. Цю можливість можна використати безпосередньо в пологовому будинку після народження дитини.

Якщо на момент народження бебі-бокса немає в пологовому, заява може бути подана до органів соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання протягом 30 календарних днів з дня народження малятка.

Якщо дитина не народилася в пологовому будинку, заява про отримання Пакунка малюка, свідоцтво про народження та документ, який підтверджує факт народження, повинні бути подані.

Цей документ надається медичним закладом, що проводив огляд матері та дитини, або медичною консультативною комісією у випадку, якщо огляд не здійснювався.

Виплати

Виплати у зв’язку з народженням чи усиновленням дитини у 2023 році становили 41 280 грн. Цей фінансовий допоміжний пакет не залежить від кількості новонароджених у родині. Батькам надається перший внесок у розмірі 10 320 грн, а решта суми виплачується рівними частинами (по 860 грн) впродовж наступних 36 місяців.

У 2024 році не передбачено збільшення виплати у зв’язку з народженням дитини, оскільки цей розмір встановлений законом і не залежить від прожиткового мінімуму.

А от замість Пакунка малюка можна отримати грошову компенсацію його вартості. У 2023 році розмір грошової компенсації на одну дитину становив 6 816 грн, а з 1 січня 2024 року збільшиться до 7 689 грн.

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