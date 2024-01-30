У Києві 30 січня повідомили про підозру чоловіку, який, будучи у стані алкогольного сп'яніння, відкривав вогонь із травматичної зброї через вікно своєї квартири. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент вимагає уважного розслідування для встановлення всіх обставин та відповідальності винуватця. Подальші деталі можуть бути надані з розвитком розслідування.

Зазначається, що правоохоронцям надійшло повідомлення від киянина про те, що невідомий чоловік стріляє з вікна. Виявилося, що порушник, відпочиваючи у компанії друзів й перебуваючи напідпитку, вирішив похизуватися своєю травматичною зброєю. Він дістав пістолет і здійснив постріл з вікна квартири.

Порушника затримали неподалік будинку. В нього вилучили травматичний пістолет, набої до нього, а також стріляну гільзу. Чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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