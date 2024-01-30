Хвороба Х: чи готується Миколаїв до нової пандемії [ Редагувати ]
Фейк чи реальна загроза? Науковці в очікуванні нової пандемії, а люди - нових обмежень. Про загадкову хворобу Х заговорили на економічному форумі в Давосі. Щоправда, про яку саме пошесть йдеться і коли на неї чекати, не уточнили.
В Україні, зокрема, це викликало хвилю жвавих обговорень. А в декого і побоювань.
Чи готуються до потенційної пандемії в Миколаєві - знає Марина Михайловська.
Волонтери готуються до чергової роздачі гуманітарної допомоги. Вони видають харчові й гігієнічні набори найбільш незахищеним категоріям в самому Миколаєві й возять в прифронтові населені пункти. Щодня пропускають по декілька сотень людей.
Міла Юрченко - волонтерка:
Якщо відвідувачі приходять до нашого волонтерського центру без масок, то радимо одягати. 1% приходить з масками. Іншим ми видаємо безкоштовно.
Про правила, які можуть зберегти комусь здоров'я або навіть життя, в цьому волонтерському центрі не забувають. Пані Міла переконана, особливо це актуально в розпал сезонних хвороб. Крім того, жінка не забуває про вакцинацію. Зараз вже має 4 щеплення від ковіду.
Міла Юрченко - волонтерка:
Я вакцинувалася. Моя сім'я також була вакцинована. Для мене це своєрідний захист, бо мені взагалі не можна хворіти навіть застудними захворюваннями. То я прислуховуюсь до порад лікарів.
З початком повномасштабного вторгнення тема ковіду поступово зникла з інформаційного поля в Україні. Щоправда, пандемію коронавірусу ВООЗ скасувала лише торік. Але вже у світі заговорили про нову. Потенційну. Від можливої хвороби. Яка поки має умовну назву Х.
Ярно Хабіхт - представник ВООЗ в Україні:
Ми маємо перелік із близько 150 різних вірусів, які можуть призвести до такого захворювання, ставши їх збудником. Але який саме з цих або інший до цього призведе, не знаємо.
Ми поцікавилися у жителів Миколаєва, чи знають вони про нову загрозу і чи готуються до нової пандемії?
Петро - житель Миколаєва:
Чули по телевізору. Нічого страшного, як чорт малює. Все буде добре. Люди адаптувались. Десятками тисяч хвороб переносять. Організм привикає.
Світлана - жителька Миколаєва:
Вживати вітаміни. Щось таке. Кажуть, є народні засоби: цибуля, часник. Чи щось іще приймати. Воно вбиває. Але не знаю, правда це чи ні.
Багато держав до можливої нової пандемії планують провести масштабну підготовку, в тому числі систем охорони здоров'я.
Віктор Ляшко - міністр охорони здоров'я України:
Потрібно сісти, переглянути готовність і заключити нову пандемічну угоду. Ми розраховуємо, що на 77-й асамблеї ВООЗ, яка відбудеться наприкінці травня, потенційно може бути розглянута і проголосована нова пандемічна угода, яка врегулює механізми, як працювати, коли виникне потенційна пандемія.
Вказівок готуватися до нової ймовірної пандемії поки не отримували - пояснюють нам в одному з миколаївських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Але досвід ковідних років не минув дарма.
Леся Мазепа - головний експерт з сімейної медицини в Миколаєві:
Ми знаємо, до чого готуватися, як себе вести, наші пацієнти знають, що треба носити маски, дотримуватися санепідрежиму. Лікарі також знають, що робити згідно з інфекційним контролем.
При цьому лікарі нагадають миколаївцям про щеплення від ковіду. Вакцин, кажуть, достатньо.
Леся Мазепа - головний експерт з сімейної медицини в Миколаєві:
Більшість пацієнтів, які мають вакцинацію, вони переносять в зовсім легкій формі. А буває, що і безсимптомно.
Тож сьогодні, кажуть лікарі, боятися хвороби Х не варто. А от берегти здоров'я та дослухатися до порад медиків - потрібно.
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