Фейк чи реальна загроза? Науковці в очікуванні нової пандемії, а люди - нових обмежень. Про загадкову хворобу Х заговорили на економічному форумі в Давосі. Щоправда, про яку саме пошесть йдеться і коли на неї чекати, не уточнили.

В Україні, зокрема, це викликало хвилю жвавих обговорень. А в декого і побоювань.

Чи готуються до потенційної пандемії в Миколаєві - знає Марина Михайловська.

Волонтери готуються до чергової роздачі гуманітарної допомоги. Вони видають харчові й гігієнічні набори найбільш незахищеним категоріям в самому Миколаєві й возять в прифронтові населені пункти. Щодня пропускають по декілька сотень людей.

Міла Юрченко - волонтерка:

Якщо відвідувачі приходять до нашого волонтерського центру без масок, то радимо одягати. 1% приходить з масками. Іншим ми видаємо безкоштовно.

Про правила, які можуть зберегти комусь здоров'я або навіть життя, в цьому волонтерському центрі не забувають. Пані Міла переконана, особливо це актуально в розпал сезонних хвороб. Крім того, жінка не забуває про вакцинацію. Зараз вже має 4 щеплення від ковіду.

Міла Юрченко - волонтерка:

Я вакцинувалася. Моя сім'я також була вакцинована. Для мене це своєрідний захист, бо мені взагалі не можна хворіти навіть застудними захворюваннями. То я прислуховуюсь до порад лікарів.

З початком повномасштабного вторгнення тема ковіду поступово зникла з інформаційного поля в Україні. Щоправда, пандемію коронавірусу ВООЗ скасувала лише торік. Але вже у світі заговорили про нову. Потенційну. Від можливої хвороби. Яка поки має умовну назву Х.

Ярно Хабіхт - представник ВООЗ в Україні:

Ми маємо перелік із близько 150 різних вірусів, які можуть призвести до такого захворювання, ставши їх збудником. Але який саме з цих або інший до цього призведе, не знаємо.

Ми поцікавилися у жителів Миколаєва, чи знають вони про нову загрозу і чи готуються до нової пандемії?

Петро - житель Миколаєва:

Чули по телевізору. Нічого страшного, як чорт малює. Все буде добре. Люди адаптувались. Десятками тисяч хвороб переносять. Організм привикає.

Світлана - жителька Миколаєва:

Вживати вітаміни. Щось таке. Кажуть, є народні засоби: цибуля, часник. Чи щось іще приймати. Воно вбиває. Але не знаю, правда це чи ні.

Багато держав до можливої нової пандемії планують провести масштабну підготовку, в тому числі систем охорони здоров'я.

Віктор Ляшко - міністр охорони здоров'я України:

Потрібно сісти, переглянути готовність і заключити нову пандемічну угоду. Ми розраховуємо, що на 77-й асамблеї ВООЗ, яка відбудеться наприкінці травня, потенційно може бути розглянута і проголосована нова пандемічна угода, яка врегулює механізми, як працювати, коли виникне потенційна пандемія.

Вказівок готуватися до нової ймовірної пандемії поки не отримували - пояснюють нам в одному з миколаївських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Але досвід ковідних років не минув дарма.

Леся Мазепа - головний експерт з сімейної медицини в Миколаєві:

Ми знаємо, до чого готуватися, як себе вести, наші пацієнти знають, що треба носити маски, дотримуватися санепідрежиму. Лікарі також знають, що робити згідно з інфекційним контролем.

При цьому лікарі нагадають миколаївцям про щеплення від ковіду. Вакцин, кажуть, достатньо.

Леся Мазепа - головний експерт з сімейної медицини в Миколаєві:

Більшість пацієнтів, які мають вакцинацію, вони переносять в зовсім легкій формі. А буває, що і безсимптомно.

Тож сьогодні, кажуть лікарі, боятися хвороби Х не варто. А от берегти здоров'я та дослухатися до порад медиків - потрібно.