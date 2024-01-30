Адвокат для України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг цими днями у Вашингтоні. Зокрема для того, аби умовити конгресменів пришвидшити виділення допомоги Києву. І перші меседжі щодо цього вже пролунали. І від першої особи Альянсу, і від Держсекретаря США, з яким він зустрівся.

Наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко розкаже більше.

І ці переговори Столтенберга і Блінкена, і візит генсека НАТО в цілому наповнені "українською тематикою". Бо якщо конгресмени, наприклад, через політичні розбіжності не чують закликів чинної адміністрації - у вівторок велику частину дня у розмовах із ними саме тут, у Конгресі, проведе очільник Північноатлантичного альянсу. Фігура нейтральна - а від того його слова і заклики сприйматимуться по-іншому.

І от з того, що вже пролунало: Держсекретар Блінкен відверто каже - американська адміністрація почала бачити наслідки для фронту від того, що новий пакет допомоги Україні Конгрес затягнув. Головний дипломат Америки не вдавався до подробиць, що безперечно правильно. Водночас своє занепокоєння він був просто зобов'язаний висловити.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

У нас зараз закінчилася військова допомога, яку ми надавали Україні. І ми навіть бачимо деякі реальні свідчення того, що це означає для розвитку подій на полі бою. Водночас якщо США не виконають своїх зобов'язань, то і європейцям й іншим партнерам стане складніше продовжувати робити те, що вони робили.

Блінкен наголосив, що двері НАТО залишаються відчиненими для України.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Я думаю, що процес, який ми спостерігали в рекордно короткі терміни спочатку з Фінляндією, а тепер і зі Швецією, демонструє, що двері НАТО, як і раніше, відчинені в тому числі для України, яка стане членом НАТО.

Зрозуміло, що є "фактор Угорщини", але у ситуації зі Швецією теж він виник, а тепер у Держдепі розраховують, що Будапешт незабаром ратифікує заявку на вступ Швеції до НАТО. Кажуть - це станеться просто найближчими тижнями.

І щодо самого Альянсу. Столтенберг озвучив головний аргумент, який, пояснюючи, розвиваючи цю риторику, він прагне донести до американських політиків. Каже: США мають діяти не лише для України, а мають продовжувати допомогу Києву для знищення військових можливостей Росії; для того, щоб підвищити безпеку НАТО в цілому. Тобто і ціна питання набагато вище, ніж здається, і цілі набагато масштабніші.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Надання допомоги Україні - це не благодійність, а інвестиції в нашу безпеку. Витративши невеличку частину американського військового бюджету, США передали Україні зброю, яка дозволила знищити значні військові можливості росії, не відправляючи на поле бою жодного американського військового.

Ще з важливих аргументів - вони мають бути почуті тут, у Конгресі, де переймаються впливом Китаю, що, як каже Столтенберг: "якби росія почала перемагати в Україні, це підбадьорило б ворогів США - Іран, КНДР", це ймовірно наблизило б напад Китаю на Тайвань. Тому настільки важливими є нові асигнування - і затвердження пакета партнерам і, зокрема, Україні. Аргументи слушні. Так, їх озвучувала і команда Байдена, але від Генерального секретаря НАТО вони все ж звучать по-іншому. І республіканці готові говорити щодо цього із брюссельським гостем. Що пообіцяють? Результат - знатимемо за кілька днів.