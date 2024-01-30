Виплати для переселенців подовжили до 1 березня. Більшість заяв переглянуть автоматично. А частину - індивідуально. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук під час візиту до Сум.

Вона відвідала центр перевірки людей, котрі повертаються до країни з тимчасово окупованих територій пішим коридором, що діє між Бєлгородщиною та Сумщиною. Юлія Зайцева продовжить.

Віктору Єгоровичу - незабаром виповниться 94, Аді Семенівні - 85. Подружжя посеред зими наважилось на важкий шлях з тимчасово окупованої Донеччини.

Тепер прямують до дітей.

Надія з чоловіком - обом по 70 років - наважились виїхати з Горлівки. Але там у них залишилась частина сім'ї.

11 місяців дитині, і дорога - дуже важка, того й не потягнули. А самі їдемо до дочки, до внука, скучаємо. Син - у Горлівці, а дочка - в Києві, це для матері розірвати серце пополам.

Насамкінець подорожі - найскладніше випробування - 2 кілометри пішки до пункту пропуску. Це унікальні кадри непростої дороги. Вкрай рідко на допомогу біженцям можуть вийти працівники Червоного хреста. Зазвичай люди долають шлях самотужки.

Раніше переселенців перевіряли одразу в прикордонні. Але нині там посилились обстріли, тому центр зустрічі перемістили до Сум. Волонтери першою справою намагаються повернути довіру до країни.

Катерина Арісой, керівник ГО "Плурітон":

Їм там кажуть, що Україні ти не потрібен, ти для неї зрадник, тебе там, ну різні речі, що з тобою там станеться, а коли людина приїжджає сюди й бачить, що Україна зустрічає, тому що ми позиціюємо цей центр як уособлення держави, коли вони бачать як їх тут зустрічають, наскільки велика підтримка, допомога навіть після того, як вони вже поїхали звідси, то, знаєте, для людей це такий розрив шаблону. Каже, що тут все набагато краще, я тут можу вільно дихати, я тут відчуваю себе вдома.

На тимчасово окупованих територіях України залишається понад 6 мільйонів людей. Через пункт пропуску "Колотилівка-Покровка" в'їхало понад 38 тисяч осіб, зокрема 3 тисячі дітей. Іноді підлітки долали шлях самостійно - каже Ірина Верещук.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

У нас були випадки - 14-15-річні діти, які перетинали кордон і їхали до нас. За що ми їм, звичайно, дуже дякуємо і закликаємо, користуючись нагодою, виїжджати з ТОТ, не чекати якихось там квазівиборів, якихось там незрозумілих заангажованих речей, які там відбуваються, не чекати, поки до вас прийдуть окупанти й будуть змушувати колаборувати, брати паспорт, і щоб потім не було багато питань. Є можливість виїхати, ми дуже просимо це зробити.

Повернутися в Україну з тимчасово окупованих територій люди можуть з будь-якими документами, зокрема й російськими. Усіх спочатку опитує поліція.

Петро Токар, керівник ГУНП в Сумській області:

Десь 10-20 хвилин на одну людину, ми опитуємо умови, де вона проживала, як вона рухалась, яким маршрутом, і плюс з'ясовуємо всі обставини, які відбуваються там за межами, тому що ми як національна поліція також документуємо воєнні злочини.

Завдання перевірки також не допустити на нашу територію диверсантів. Підозрілих осіб вивчають ретельніше. Долучають для цього і собак-детекторів.

Петро Токар, керівник ГУНП в Сумській області:

Якщо особа дійсно брала участь в якихось збройних конфліктах, тримала довгий час зброю і була в зоні ведення бойових дій, собака може на це відреагувати, і ми таким чином бачимо, що це особа ризикова.

Людей в Центрі годують, забезпечують предметами першої необхідності, ліками, розміщують на ночівлю, та найголовніше - зустрічають з теплом.

Свій маршрут із Сум переселенці продовжують безкоштовно.

Любов Есаулко, фахівець Департаменту соцполітики ветеранів та реінтеграції Сумської ОВА:

Ми їх реєструємо, зустрічаємо, інформуємо, заносимо у відомість їх дані, для того, щоб вони отримали виплату, коли приїжджають у Київ або через Полтаву на Дніпро.

Катерина Арісой, керівник ГО "Плурітон":

Саме державна допомога - це одноразові евакуаційні виплати 3600 грн, але крім цього є допомога від міжнародної організації, вона складає 10 800 грн.

Крім того, біженці з тимчасово окупованих територій можуть розраховувати на щомісячні виплати для ВПО. Але їх для всіх категорій переселенців подовжено тільки до 1 березня.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

Від 1 лютого до 1 березня у міністерства соціальної політики є час для того, аби провести усю необхідну підготовчу роботу з роз'яснення, з організації процесу на місцях, щодо отримання тепер заяв, отримання нових документів, якщо такі будуть необхідні, адже певним категоріям буде продовжено автоматично, як, наприклад, пенсіонерам, у яких пенсія менше, ніж 9 444 грн, або людям з інвалідністю 1, 2, 3 групи, або іншим, наприклад, які входять до наказу 309, це там, де активні бойові дії, але є певні категорії, які змушені будуть писати заяву, звертатися знову до ПСЗН. Якщо ви бачите, що вас позбавили виплат, а ви вважаєте, що це неправомірно, якщо ви не знаєте, чи ви маєте право на продовження і хочете запитати, дзвоніть 1548, наша гаряча лінія, наше міністерство.

Нині піший перехід на кордоні із Сумщиною за добу перетинають до тридцяти людей. Вони залишають тимчасово окуповані території України у пошуках безпечного місця. І більшість кажуть, що хочуть повернутись додому після Перемоги.