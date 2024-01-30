Cіярто відвідав Ужгород: які заяви лунали [ Редагувати ]
Понад 6 годин тривали переговори між українською та угорською делегаціями в Ужгороді. Міністр закордонних справ Петер Сіярто приїхав на запрошення Києва - зустріли його керівник Офісу президента Андрій Єрмак та очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.
Мета сторін - нормалізувати напружені відносини між Києвом та Будапештом. І за словами Єрмака, зустріч засвідчила прагнення країн провести двосторонню зустріч Володимира Зеленського з угорським прем'єром Орбаном. Докладніше про це у сюжеті Мар'яни Мартин.
Високі гості - міністри закордонних справ України й Угорщини, а також керівник Офісу Президента - зустрілися в Ужгороді у понеділок. Спільно відвідали цвинтар, де поховані загиблі за час російсько-української війни захисники. А вже після - тривали перемовини. За їх результатами відбувся брифінг. Угорську сторону тривожить питання врегулювання захисту прав національних меншин.
Петер Сіярто - міністр закордонних справ Угорщини:
Ми просимо повернути угорській нацменшині усі ці права, які вона мала до 2015-го року. Я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить.
Щодо цього Україна вже внесла правки до деяких нормативних актів. А щоб остаточно врегулювати питання, Угорщина передала перелік вимог стосовно захисту прав осіб, які належать до національних меншин.
Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ України:
Ми цей перелік отримали й домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ зберемо спеціальну комісію, у якої є дуже просте завдання - через десять днів має представити на розгляд урядів двох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку потребує розв'язання або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність.
Українські політики подякували Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування військовослужбовців. Петер Сійярто запевнив, що готові допомагати й надалі, але не зброєю.
Петер Сійярто - міністр закордонних справ Угорщини:
Ми ніколи не відмовили жодному громадянину України, коли звертались про допомогу. Не відмовлятимемо і тепер. Громадянину України, який потрапив у біду, Угорщина готова допомагати.
Питання підтримки Угорщиною надання Євросоюзом допомоги Україні в розмірі п'ятдесяти мільярдів євро на зустрічі в Ужгороді не обговорювали. Як сказав на брифінгу міністр закордонних справ Угорщини, це не двостороннє питання. І тому його розглядатимуть у Брюсселі.
За словами Сійярто, Угорщина засуджує війну та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Петер Сійярто - міністр закордонних справ Угорщини:
Угорщина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. І все залежне від нас ми зробимо для того, щоб скоріше був мир. Сьогодні висловлював цю точку зору, як і останні 2 роки.
Андрій Єрмак подякував Угорщині за участь у зустрічах радників з питань національної безпеки в Давосі. Нині, за його словами говорили й про реалізацію Формули миру Володимира Зеленського.
Андрій Єрмак - керівник Офісу Президента України:
Формула миру - це не є тільки бажанням України, це є 10 пунктів, які на 100 % базуються на міжнародному праві й статуті об'єднаних націй, і вони не тільки про припинення війни, хоча це головне. Вони про вирішення криз, які створила ця війна. Що для нас головне - всі ці країни поважають нашу незалежність, вони поважають суверенітет, територіальну цілісність і не просто, а в міжнародно визначених кордонах, тобто ставимо крапку щодо будь-яких компромісів щодо наших територій.
Сторони обговорили також співпрацю у сферах логістики, енергетики та фінансів. Домовилися про розширення автомобільних і залізничних переїздів у Берегшурані та Загоні, а також будівництво нового мосту через Тису. У планах також відкриття нового пункту пропуску між країнами. Сторони також висловили зацікавленість у зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана. І хоча дату не обговорювали, проте в інтересах обох країн, щоб вона відбулася якнайшвидше. Адже й Україна, й Угорщина прагнуть добросусідських відносин.
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводять в Ужгороді переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто
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