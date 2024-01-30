Безоплатна спортивна реабілітація. На Рівненщині тренери допомагають колишнім військовим працювати у цивільному житті. Один з них проходить через мобільний застосунок.

Поняття традиційно відбувається у тренажерному залі. Для кожного - індивідуальна програма. Процес відновлення ветеранів бачила Сніжана Сидорук.

Михайло - досвідчений сапер. У жовтні 22-го розміновував Донеччину і втратив ногу.

Михайло Марчук, сапер-рятувальник:

Я наступив найбільш за все на ПФМ. Відбувся вибух, і я побачив, що кінцівка правої ноги у мене вже втрачена.

Майже рік Михайло ходить на протезі. Службу у ДСНС не полишив. Тренером Михайла є його колега - рятувальник Ігор Головко. Чоловік - багаторазовий призер чемпіонатів України зі стронгмена. Він амбасадор всеукраїнського проєкту "Тренвет" на Рівненщині.

Ігор Головко, тренер спортивної реабілітації, рятувальник:

На даний час на Рівненщині 28 тренерів, які згодні надавати таку послугу саме в тренуванні. Ми просто надаємо послугу спортивної реабілітації ветеранам.

Для кожного військового - індивідуальна програма.

Поки ще обережно на силовому тренажері займається і Володимир. У чоловіка - пошкоджений хребет.

Володимир Климов, військовослужбовець:

Подовжні м'язи спини прокачую, тому що із-за перелому, щоб не стати інвалідом на колясці мені треба прокачувати мишці.

Володимир - на війні з 14-го. Має кілька поранень. Одне дістав у зоні АТО, коли з побратимами відбивали у ворога Савур-Могилу, інше - уже під час повномасштабного вторгнення: підірвався на міні, коли визволяв Київщину.

Володимир Климов, військовослужбовець:

Нам була дана команда перевірити ще одну дорогу в населений пункт, бо там ще частина військ осталося, як вони розказують - вони загубилися. Після того, як мої навчені хлопці-сапери перевірили дорогу лісову, пройшли - все чисто. Ми почали заїжджати. Стався вибух.

Тепер військовий відновлює фізичну рухливість. Заняття на тренажерах поєднує з масажем. У бійця після поранення не працює рука.

Ната Рагімова, масажист-реабітолог:

Він прийшов до мене і запевняв, що пальці він відчувати не буде, що вони в нього в такому стані й будуть, наразі за два дні в нас пальчики розгинаються.

Фізична реабілітація для ветеранів безкоштовна у спортивному просторі у центрі Рівного.

Олексій Яницький, засновник спортивного простору:

Ми по-своєму покликанню відчуваємо необхідність і важливість такого напрямку як реабілітація наших ветеранів, хлопців-захисників, які втратили на війні кінцівки. Під це ми створили додатково команду, об'єднали ще однодумців.

Рівненщина потрапила у пілотний проєкт Міністерства ветеранів із розвитку ветеранського спорту. Тож тут активно залучають учасників бойових дій до реабілітації.

Марина Корольова, начальниця управління у справах ветеранів Рівненської обласної військової адміністрації:

Той напрямок, який може себе реалізувати й показати дуже чудово і в психологічній, і соціальній реабілітації, і у поверненні військового до цивільного життя.

Тим часом Михайло Марчук уже має перші здобутки у спорті. На Всеукраїнських змаганнях ветеранів рятувальник торік посів перше місце у вправі ейрбайк.

Такі заняття у тренажерній залі, кажуть ветерани - не лише спорт, а ще й психологічне розвантаження. Тож радять усім військовим, для яких медична реабілітація вже позаду, приходити у спортзал.