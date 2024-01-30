З початку 2024 року російські терористи випустили по території України понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

Про це повідомляє у Twitter (X) президент України Володимир Зеленський.

"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що контроль України над своїм небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі - від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

"Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами. Російський терор треба перемогти - це досяжно", - зазначив глава держави.