МВФ покращив прогноз зростання світової економіки [ Редагувати ]
Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 в.п. до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%.
Про це повідомляє World Economic Outlook (WEO) за січень 2024 року.
Прогноз покращений порівняно з жовтнем минулого року через більш високу, ніж очікувалося, стійкість у Сполучених Штатах і деяких країнах з ринком, а також фінансову підтримку в Китаї.
Проте прогноз на 2024-2025 роки нижчий за історичний середній показник (2000-2019 роки) у 3,8% через підвищені ставки центральних банків для боротьби з інфляцією, припинення бюджетної підтримки на тлі високого боргу.
"Хмари починають розходитися. Світова економіка починає остаточний рух до м'якої посадки, при цьому інфляція неухильно знижується, а зростання сповільнюється. Але темпи зростання залишаються повільними, і попереду можуть виникнути турбулентності", - сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.
За його словами, глобальна активність виявилася стійкою у другій половині минулого року, оскільки фактори попиту та пропозиції підтримали провідні економіки. Щодо попиту, вищі приватні та державні витрати підтримали активність, незважаючи на жорсткі грошово-кредитні умови. Що стосується пропозиції, то, незважаючи на геополітичну невизначеність, що відновилася, допомогло збільшення участі робочої сили, поліпшення ланцюжків поставок і низькі ціни на енергоносії та сировинні товари.
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