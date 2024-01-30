Шмигаль зробив заяву про підвищення тарифів на електроенергію [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України не планує змінювати тарифи на електроенергію для населення цієї зими. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 січня.
Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення.
Голова уряду запевнив, що сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується.
Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.
Нагадаємо, член комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив в інтерв'ю "Телеграфу", що тариф на електроенергію для побутових споживачів планують підняти вдвічі.
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