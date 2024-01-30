Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник. Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких.

Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації.

Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі", - написав Козицький.

За словами першого заступника начальника ЛОВА Андрія Годика, у січні 2023 року експерти визначили 183 пам’ятки, що підлягають демонтажу. Згодом виявилося, що їх було трохи більше. Найбільше їх було у Львівському районі, але за насиченістю радянським спадком у лідерах був Червоноградський район.

З 312 пам’яток понад 150 були монументами радянському воїнові, і з ними було найбільше труднощів. Серед них виявилося немало доволі міцних споруд, тому для їх демонтажу доводилося залучати важку будівельну техніку.

Кількість демонтованих радянських об’єктів за районами становить:

Львівський - 78;

Червоноградський - 62;

Золочівський - 51;

Самбірський - 42;

Стрийський - 29;

Яворівський - 27;

Дрогобицький - 23.

Впродовж року на Львівщині демонтували:

пам'ятники російському солдату "визволителю" Альоші та рельєфи із зображенням воїнів радянської армії — 155;

обеліски та стели - 43;

"скорботна мати" та "батьківщина-мати" - 40;

колгоспниці - 10;

герої радянського союзу - 5;

інші об'єкти - 59.

Нагадаємо, у листопаді уряд дозволив вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятники деяким російським і радянським діячам, що дозволило запустити процеси їх демонтажу.

9 грудня у Києві знесли пам’ятник командиру більшовиків Миколі Щорсу, а 16 грудня - демонтували памʼятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець".

23 грудня у Маріїнському парку Києва демонтували пам’ятник учасникам "січневого повстання" 1918 року.