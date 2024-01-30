На Тернопільщині знайшли тіла трьох хлопчиків, яких шукали дві доби [ Редагувати ]
На Тернопільщині знайшли трьох школярів, які зникли 28 січня у селі Перевелока Чортківського району. Про це повідомив начальник поліції Тернопілької області Сергій Зюбаненко.
"Сьогодні, 30 січня на території ставу в селі Переволока водолази знайшли у місцевому ставку тіла трьох школярів. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих.
Проведемо детальний аналіз цієї трагедії в рамках розслідування кримінального провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України", - написав Зюбаненко.
У ДСНС повідомили, що о 10:20 з місцевого ставка поблизу села Переволока Чортківського району водолази вилучили тіла трьох підліків -2009, 2010 та 2011 року народженння.
Рятувальники звернулися з застереженням до батьків та дітей бути максимально уважними та обережними на водоймах та біля них. Особливо під час погіршення погодних умов, коли крига тонка. Не дозволяйте дітям без супроводу дорослих гратися чи відпочивати поблизу водойм!
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