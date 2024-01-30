У Дніпрі курсантка на сайті знайомств закохала у себе дівчину та видурила у неї 800 тисяч [ Редагувати ]
У Дніпрі курсантка одного з правоохоронних вишів зареєструвала на сайті знайомств фейкову чоловічу анкету з фотографіями реальної людини, закохала у себе дівчину та видурила у неї 800 тис. грн. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж. Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця.
Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.
На запитання, що з голосом, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє.
Згодом "залицяльник" написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою "племінницю", роль якої грала шайхарйка.
В один з моментів "боєць" повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення. У своєї зазноби він позичив гроші на операцію.
Довірлива дівчина, яка вважала пораненого захисника своїм хлопцем, позичила у знайомих та родичів понад 800 тис. грн, які переказала на рахунок шахрайки.
Курсантці повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Судом обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, сервіс для знайомств Tinder припинить роботу в Білорусі з 15 лютого. Наприкінці червня 2023 року Tinder перестав працювати у росії: додаток видалили з Google Play і App Store.
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