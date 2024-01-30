У Криму ЗСУ вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО [ Редагувати ]
Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО в окупованому Криму. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.
Вранці 30 січня Збройні сили України успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму.
Чим ЗСУ дотягнулися до Криму, та про тип ворожої радіолокаційної станції не повідомляється.
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