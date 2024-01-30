Російську фігуристку Валієву позбавили золотих медалей Олімпіади та чемпіонату Європи [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Російську фігуристку Камілу Валієву позбавлена золотої медалі чемпіонату Європи 2022 через допінгові порушення за рішенням Міжнародного союзу ковзанярів (ISU). Титул чемпіонки Європи присуджено іншій російській фігуристці Ганні Щербаковій.
Після дискваліфікації Камілі Валії срібним призером європейської першості стала ще одна росіянка Олександра Трусова, бронзовою - фігуристка з Бельгії Луна Хендрікс.
Крім того, Міжнародна спілка ковзанярів присудила збірній росії третє місце замість першого в командному турнірі фігуристів на Олімпіаді в Пекіні 2022 року. Результат Валієвої в особистому олімпійському турнірі фігуристок анульовано.
Напередодні 29 січня Спортивний арбітражний суд дискваліфікував Камілу Валієву за порушення антидопінгових правил - у її передолімпійській пробі знайшли препарат триметазидин.
Камілау Валієва
Нагадаємо, 12 січня французький фігурист Сяо Хім Фа став дворазовим чемпіоном Європи після "забороненого" стрибка.
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