Орбан не проросійський, а проугорський політик - Кулеба [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і міністр закордонних справ Петер Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю порталу Telex.
Якби це підтвердилося (що Орбан та Сійярто є проросійськи політиками - ред.), це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України.
За словами Кулеби, в Україні, як і в Угорщині, "склалась специфічна політична ситуація".
Як в Угорщині є політичні сили, які роблять антиукраїнські заяви, так і у нас на той час були політичні сили, які хотіли реалізувати закон у такій формі. Але давайте не забуватимемо одну річ: Петер Сійярто сказав, що обговорення почалися у 2015 році. Однак, це прямий наслідок подій 2014 року, коли посія напала на Україну під приводом захисту російськомовного населення.
Після цього українське суспільство дуже чуйно відреагувало на мовне питання та його політичне використання. Тож, по суті, суперечки, з якими ми маємо справу в угорсько-українських відносинах, та проблеми, які ми хочемо вирішити, насправді є наслідками російської агресії. Але ми стали на шлях вирішення цих суперечок.
Нагадаємо, напередодні в Ужгороді відбулася зустріч Кулеби, Сійярто і глави Офісу президента Андрія Єрмака. Київ і Будапешт налаштовані на врегулювання суперечки щодо прав угорської нацменшини на Закарпатті.
15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро. Голова Європейської ради Шарль Мішель тоді повідомив, що проти надання фінансової допомоги Україні виступає лише Будапешт.
На саміті 1 лютого лідери ЄС розглянуть питання виділення Києву 20 млрд євро на військову допомогу на чотири роки, а також 50 млрд євро фінансової допомоги на 2024-2027 роки.
ЗМІ писали, що деякі європейські чиновники розглядають можливість позбавлення Угорщини права голосу, щоб узгодити новий пакет допомоги Україні.
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