Українська розвідка оголосила набір добровольців для роботи в окупованому Криму. Відповідна об'ява з'явилася на сторінках у соцмережах Головного управління розвідки Міноборони.

"Подобається гуркіт грому в горах? А коли ти востаннє чув його в горах Криму? То може прийшов час влаштувати разом з нами?

Приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР МО України - і в тебе буде можливість влаштувати справжній гуркіт ворогам, де б вони не були і якби вони не ховалися.

Підрозділи активних дій ГУР МО України – це ті сили, завдяки яким реалізуються найзухваліші плани Головного управління розвідки. Саме вони роблять так, щоб у окупантів гуркотіло по тилах (аж до найглибших), портах базування залишків ворожого флоту, аеродромах – та в будь-якому місці, де ворог того навіть не очікує. Вони – той каральний меч, який всюди дістане тих, хто замислив зло проти нашої Батьківщини!

"Якщо ви рішуче налаштовані, прагнете перемоги України та не боїтесь складних завдань - заповнюйте анкету-заявку та очікуйте на дзвінок!", - йдеться в оголошенні.