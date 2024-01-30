Українська розвідка оголосила набір добровольців для роботи в Криму [ Редагувати ]
Українська розвідка оголосила набір добровольців для роботи в окупованому Криму. Відповідна об'ява з'явилася на сторінках у соцмережах Головного управління розвідки Міноборони.
"Подобається гуркіт грому в горах? А коли ти востаннє чув його в горах Криму? То може прийшов час влаштувати разом з нами?
Приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР МО України - і в тебе буде можливість влаштувати справжній гуркіт ворогам, де б вони не були і якби вони не ховалися.
Підрозділи активних дій ГУР МО України – це ті сили, завдяки яким реалізуються найзухваліші плани Головного управління розвідки. Саме вони роблять так, щоб у окупантів гуркотіло по тилах (аж до найглибших), портах базування залишків ворожого флоту, аеродромах – та в будь-якому місці, де ворог того навіть не очікує. Вони – той каральний меч, який всюди дістане тих, хто замислив зло проти нашої Батьківщини!
"Якщо ви рішуче налаштовані, прагнете перемоги України та не боїтесь складних завдань - заповнюйте анкету-заявку та очікуйте на дзвінок!", - йдеться в оголошенні.
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