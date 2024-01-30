Американська корпорація Microsoft оголосила про припинення роботи текстового редактора WordPad. Програма вже давно не оновлювалася і буде видалена у найближчому оновленні Windows.

Текстовий редактор WordPad встановлювався разом з операційною системою Windows з 1995 року. Він є найпростішим текстовим редактором з текстом, що форматується, в нього можна вставляти посилання та файли.

Тривалий час WordPad не можна було видалити - можливість зробити це через панель управління з'явилася лише у лютому 2020 року.

У Microsoft пропонують користувачам відкривати документи у форматах .doc та .rtf за допомогою Microsoft Word, а нотатки з розширенням .txt - Блокнотом.

Раніше Microsoft випустила оновлення операційної системи Windows 11, в якому було перероблено інтерфейс встановлення ОС і додано функцію покращення якості голосу користувача під час відеодзвінків, було покращено "екранний диктор". Також у Windows 11 почали тестувати ШІ-помічник Copilot.

Нагадаємо, Microsoft заборонила користувачам Windows 7 та 8 безкоштовно переходити на Windows 10 та 11.