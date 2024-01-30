Міністерство оборони України спростило систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Кабмін на своєму засіданні ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №884 і від 28 лютого 2022 р. №168".

Тепер Міноборони отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти.

Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова заявила:

Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам. Дякуємо за принципову позицію Віцепрем’єр-міністру України Ірині Верещук, завдяки якій ці зміни вдалося впровадити максимально оперативно.

Нагадаємо, "Подробиці" раніше опублікувала матеріал, як отримати виплати та пільги сім'ям загиблих військових.