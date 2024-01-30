Користувачі інтернету в росії повідомляють про великий збій у мобільних операторів та провайдерів. Не відкриваються сайти та програми.

Про проблеми з доступом до всіх доменів у зоні RU (наприклад, до Яндексу), а також популярних додатків повідомляють мешканці великих російських міст. Скаржаться користувачі МТС, Мегафона, Ростелекома та інших російських провайдерів зв'язку.

Російські емігранти також повідомляють, що втратили доступ до додатків та сайтів у зоні RU.

У профільних спільнотах пишуть, що проблема може бути пов'язана з DNSSEC - це набір розширень протоколу DNS, що дозволяють мінімізувати атаки, пов'язані з заміною IP-адреси. Він спрямований на надання гарантії достовірності та цілісності даних.

У координаційному центрі повідомили, що проблема пов'язана з глобальною інфраструктурою DNSSEC. Там заявили, що для абонентів національної системи доменних імен (НСДІ; система доменних імен, створена за законом про "суверенний рунет") проблема вирішена.

DNS - це протокол, який дозволяє порівняти домени сайтів та IP-адреси серверів, на яких розміщуються сайти. DNSSEC - це розширення протоколу, призначені для захисту від кібератак за рахунок верифікації запитів. Проблеми сталися на етапі перевірки інформації, отриманої провайдерами від DNS-серверів домену верхнього рівня .RU (керується координаційним центром .RU/.РФ).

Неправильне настроювання DNSSEC вже призвело до недоступності сайтів, розміщених на одному домені верхнього рівня. 21 вересня 2023 через подібну проблему на кілька годин були недоступні сайти в зоні .au (Австралія).

Проект "Мережеві свободи" пов'язав перебої зі спробою створити "національний сервіс доменних імен" (DNS):

Похоже, что продолжаются эксперименты с созданием национального сервиса доменных имен (DNS - Domain Name Server). Он представляет из себя что-то вроде адресной книги, которая связывает привычные нам доменные адреса (URL) вроде kremlin.ru в машиночитаемые IP-адреса вроде 95.173.136.70. Когда мы вводим URL в поле поиска браузера, то браузер вначале обращается к адресной книге (DNS), а оттуда получает данные об IP на который необходимо перейти, чтобы попасть на нужный нам сайт. Соединение доменного имени (привычного нам адреса) и IP (цифрового адреса) называется резолвинг. Однако если DNS не работает, то браузер не сможет найти сайт. DNS имеет защиту в виде цифровой подписи, которая называется DNSSEC. Она защищает эту главную адресную книгу от подмены злоумышленниками.

"Мережеві свободи" також зазначають, що влада попереджала, що "спробує перевести всіх користувачів країни на національний сервер DNS":