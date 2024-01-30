2024 рік стане "великим випробуванням на витривалість" для України. Так пише директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс у своїй колонці для американського журналу Foreign Affairs.

На його думку, неможливо прогнозувати перебіг війни в Україні у разі, якщо західна військова допомога Києву суттєво скоротиться.

Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби держави за збереження своєї свободи та незалежності.

На думку глави ГРУ, ключовим питанням є якнайшвидше досягнення консенсусу в Конгресі США щодо виділення коштів на підтримку України.

Це відносно скромна інвестиція, що становить менше п'яти відсотків оборонного бюджету США, що дає значну геополітичну віддачу та поштовх для американської промисловості. Збереження поставок зброї зміцнить позиції України, якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів.

Директор ЦРУ вважає, що росія "робитиме ставку на те, що час на її боці, що вона зможе розчавити Україну та виснажити її західних союзників".

27 грудня США оголосили про передачу Україні останнього у 2023 році пакету військової допомоги на $250 млн. Білий дім попереджав, що без схвалення Конгресу більше не зможе спрямовувати військову допомогу Україні.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Переговори між демократами та республіканцями у Сенаті США щодо надання військової допомоги Україні опинилися під загрозою зриву. Сталося це після того, як Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканців на президентських виборах, публічно розкритикував такий компроміс через події у Техасі, це місцева влада вступила у конфлікт з центральною через мігрантів і захист кордону з Мексикою.

Дональд Трамп неодноразово говорив, що якщо його знову оберуть президентом, припинить російську агресію проти України впродовж 24 годин.

Раніше Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни.