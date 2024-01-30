Стало відомо, скільки має коштувати долар за "індексом Біг Мака" [ Редагувати ]
Відповідно до "індексу Біг Мака", вартість долара в Україні може становити близько 19,3 гривень, як повідомляє журнал The Economist.
Наразі ціна на Біг Мак в Україні складає 110 гривень, тоді як у США вона становить $5,69. Таким чином, згідно з "індексом Біг Мака", курс міжнародного обміну повинен бути на рівні 19,33 гривень за долар.
"Передбачуваний обмінний курс становить 19,33. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом (37,44) говорить про недооцінку української гривні до долара на 48,4%.
Біг Мак коштує в Україні на 48,4% дешевше (2,94 долара США), ніж у США (5,69 долара США) за ринковим курсом. Виходячи з різниці у ВВП на людину, Біг Мак повинен коштувати на 20,8% менше. Це означає, що гривня недооцінена на 34,8%", – йдеться в повідомленні.
Серед інших країн, що за січень 2024 року мають недооцінені валюти за цим індексом, вказані грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Японії, Індії, Малайзії, ПАР, Катару, Єгипту та Філіппін.
В переліку переоцінених валют у цьому ж місяці зазначені швейцарський франк, норвезька крона та уругвайське песо.
Що таке "індекс Біг Мака"
"Індекс Біг Мака", вперше винайдений журналом The Economist у 1986 році, використовується для визначення того, чи валюта знаходиться на "правильному" рівні. Він порівнює вартість Біг Мака в США з ціною національної валюти кожної країни, переводячи цю суму в долари за поточним обмінним курсом. Індекс, скоригований на ВВП, враховує різницю в вартості праці, усуваючи критику стосовно можливого впливу на середні ціни у бідних і багатих країнах.
Важливо зазначити, що в липні 2022 року The Economist не міг оцінити курс гривні до долара в "індексі Біг Мака" через тимчасове закриття ресторанів швидкого харчування McDonald's у зв'язку з російським вторгненням. Російський рубль також відсутній у цьому списку, оскільки McDonald's покинув російський ринок після початку повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, Кабінет Міністрів опублікував розпорядження про припинення фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2024 року.
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