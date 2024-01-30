Ігор Кондратюк, український продюсер, висловив припущення, що його експідопічний, Віталій Козловський, якого призвали до військової служби в червні минулого року, можливо, більше не перебуває на військовій службі в ЗСУ.

Про це Кондратюк заявив в інтервʼю Oboz.ua.

Він вказав, що у нього є обґрунтовані підстави для такого висновку. Згідно з рішенням суду, частка заробітної плати співака перераховується на користь продюсера. Коли Козловський приєднався до Нацгвардії, платежі від нього продовжували надходити до Кондратюка.

Згідно з рішенням суду бухгалтерія відраховує на мою користь всього 20 відсотків від його офіційної зарплати. 2023 року виплати по судах почалися і тривали протягом трьох місяців, останній раз – у жовтні. Все. Відтоді грошей не було, - прокоментував Кондратюк

Продюсер вважає, що його підопічний можливо вже не служить у ЗСУ, оскільки перестав отримувати виплати. За словами Кондратюка, якби Козловський продовжував служити, він отримував би офіційну зарплату, частка якої переказувалася б на користь продюсера.

Мені просто цікаво: де зараз Віталій Козловський? Судячи з того, що не приходить жодних виплат, найімовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде: у нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплатню, перебуваючи в ЗСУ? Хто з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми з законом? Ніхто. Отже, робимо висновок, рядовий Козловський щезнув, - додав Кондратюк.

Нагадаємо, український продюсер Вадим Лисиця розповів, що він бачився зі співаком Віталієм Козловським, який захищає Україну на фронті. Після цього він дізнався, що частину військової зарплати, яку отримує артист, у нього забирають. Це робить нібито колишній продюсер Козловського Ігор Кондратюк.

Потім продюсер Ігор Кондратюк прокоментував чутки. Після цього Козловський запропонував особисто зустрітися та вирішити всі питання.