Після переробки Кабінет міністрів України представив новий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби до Верховної Ради.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті.

Зазначено, що це новий законопроєкт, який був внесений Міністерством оборони та доопрацьований народними депутатами.

Попередній документ був вилучений з Верховної Ради 11 січня. У той час глава Міністерства оборони, Рустем Умєров, повідомив, що його команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту щодо мобілізації, враховуючи всі пропозиції, які були узгоджені з депутатами на засіданнях парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Громадяни тепер зобов'язані:

Реєструвати електронний кабінет призовника—військово-зобов'язаного.

Проходити медичний огляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

Повістки тепер приходитимуть також й у електронний кабінет призовника.

Відповідно до пояснювальної записки, документ передбачатиме:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин;

уточнення норм щодо виконання військово-транспортного обов’язку;

уточнення повноважень Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та розвідувальних органів України щодо ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, проведення заходів мобілізації та бронювання;

уточнення обов’язків громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов’язку проходити медичний огляд, постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, обов’язкової явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою згідно закону;

встановлення вимог до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України;

уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, а також синхронізація норм із підставами для звільнення з військової служби;

встановлення, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни та докторанти, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;

виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;

встановлення підстави для звільнення з військової служби військовослужбовцям у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача;

уточнення підстав для звільнення з військової служби;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, – протягом двох років з дня звільнення з військової служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою; з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою; з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану, – протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби;

уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії “А” – всі військовозобов’язані, а для державної служби категорії “Б”, “В” – до 50% кількості військовозобов’язаних;

уточнення норм, що стосуються проведення випробування під час прийняття на військову службу за контрактом;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;

надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації;

надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації

Нагадаємо, у Верховній Раді продовжують обговорювати ідею брати гроші з роботодавців за броню від армії для їхніх працівників. На думку законодавців, щомісячний платіж за бронь має становити не менш ніж 40 000 грн.