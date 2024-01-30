Ворог атакував Полтавщину: що відомо [ Редагувати ]
Увечері 30 січня армія рф здійснила атаку на Полтавську область.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією влучань на території Полтавщини не зафіксовано, - написав він.
Зазначено, що Повітряні сили попереджали про можливу балістичну загрозу для Полтавщини, зокрема для міста Кременчука.
Крім того, моніторингові публіки повідомляють про атаку "Іскандером-М".
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