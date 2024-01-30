Запобіжний захід для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва було продовжено Вищим антикорупційним судом ще на два місяці.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд відновив тримання під вартою для колишнього голови Верховного Суду, при цьому зменшивши розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйонів гривень.

Термін дії цього запобіжного заходу встановлено до 29 березня 2024 року. В разі внесення визначеної суми застави, на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов'язків.

26.12.2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі.

Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало голову Верховного Суду України Всеволода Князєва на хабарі в $2,7 млн.