Законопроєкт № 10448 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу" був розроблений з метою захисту інтересів захисників та їхніх родин.

Про це повідомив Михайло Радуцький, народний депутат і голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Він нагадав, що в листопаді минулого року Парламент прийняв Закон №3496-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)", який надає можливість військовим, що втратили репродуктивну функцію, зберігати біоматеріал за рахунок держави в кріобанках та мати дітей.

Але в цьому Законі не було врегульоване питання постмортальної репродукції, тобто народження дитини після загибелі військового. Як і обіцяв, подаємо окремий законопроект для врегулювання цього важливого питання, — зазначив парламентарій.

Також відзначено, що навесні Комітет здоров'я нації вносив законопроект №6475-д для розгляду в Парламенті, який регулював питання допоміжних репродуктивних технологій, включаючи посмертну репродукцію. Законопроект передбачав зберігання та використання біоматеріалів після смерті особи за наявності нотаріально завіреного розпорядження. Однак у травні Верховна Рада відхилила цей законопроект, і тому був розроблений новий (№ 10448), де був визначений чіткий та детальний алгоритм цієї процедури.

Михайло Радуцький також роз'яснив, як буде функціонувати посмертальна репродукція. По-перше, захисники, чиї репродуктивні клітини зберігаються, повинні заповнити відповідне розпорядження, форму якого ухвалить Уряд. Це спростить процес та уникне непорозумінь при тлумаченні такого розпорядження.

По-друге, для визнання батьківства та отримання пільг на дітей внесені зміни до статті 281 Цивільного кодексу України та статті 123 Сімейного кодексу. Зазначено, що захисники можуть розпорядитися репродуктивними клітинами у разі смерті, написавши відповідне розпорядження, та використовувати допоміжні репродуктивні технології. Ця особа визнається батьком чи матір'ю дитини, народженої таким чином.

По-третє, у випадку загибелі захисника, його репродуктивні клітини зберігаються за рахунок держави протягом трьох років, після чого їх може продовжити зберігати інша особа, зазначена в розпорядженні.

Михайло Радуцький також висловив сподівання на негайне прийняття цього законопроекту, оскільки його розробка та прийняття є результатом спільної угоди всіх авторів Закону №3496-IX. Законопроєкт №10448 має 87 авторів-депутатів, включаючи голів та заступників фракцій.

Ми пропонуємо внести необхідні зміни у законодавство, щоб памʼять про загиблих Героїв жила не лише в назвах вулиць і памʼятних табличках, а й у їхніх дітях. Впевнений, що колеги підтримають законопроект в найкоротші терміни, — наголосив Голова профільного Комітету.

Нагадаємо, Верховна Рада опублікувала законопроект, який дозволяє українським воїнам безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, аби згодом можна було їх використати у разі втрати репродуктивних функцій.

Водночас цей документ фактично забороняв жінкам загиблих військових скористатися штучним заплідненням.