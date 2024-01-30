В Авдіївці лишається жити менше тисячі мирних жителів [ Редагувати ]
Станом на 30 січня залишилось менше 1000 мирних мешканців в Авдіївці, і триває процес їх евакуації.
Цю інформацію оприлюднив Віталій Барабаш, керівник міської військової адміністрації Авдіївки, на своїй сторінці в Телеграм.
За його словами, на вечір 30 січня в місті залишається 976 мирних жителів.
Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими янголами" і рятувальниками, — написав Віталій Барабаш.
Нагадаємо, у результаті обстрілу російських військових в Авдіївці 29 січня померла жінка.
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