Станом на 30 січня залишилось менше 1000 мирних мешканців в Авдіївці, і триває процес їх евакуації.

Цю інформацію оприлюднив Віталій Барабаш, керівник міської військової адміністрації Авдіївки, на своїй сторінці в Телеграм.

За його словами, на вечір 30 січня в місті залишається 976 мирних жителів.

Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими янголами" і рятувальниками, — написав Віталій Барабаш.

Нагадаємо, у результаті обстрілу російських військових в Авдіївці 29 січня померла жінка.