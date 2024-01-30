Фахівці Головного управління розвідки успішно виконали кібератаку, яка призвела до відключення сервера спеціального зв’язку міністерства оборони російської федерації.

Про це повідомила пресслужба ГУР України через соціальні мережі.

"30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони рф, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером", - йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, програмне забезпечення на скомпрометованому сервері було схвалене Федеральною службою безпеки росії як відповідне державним стандартам захисту інформації, і цей самий софт був встановлений на різних стратегічних об’єктах у державному секторі росії, включаючи військові об'єкти.

Нагадаємо, користувачі інтернету в росії повідомляють про великий збій у мобільних операторів та провайдерів. Не відкриваються сайти та програми.