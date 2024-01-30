У Мальме, Швеція, відбулося жеребкування серед країн-учасниць, яке було проведено ведучими Перніллою Менссон Кольт та Фарахом Абаді.

Про це повідомляють "Подробиці", посилаючись на онлайн-трансляцію заходу.

В результаті було визначено, що представники 41 країни виступатимуть у півфіналах, а Україна виступить у першому з них 7 травня. У цьому етапі вирішиться, чи пройде український учасник до фіналу, який транслюватимуть 11 травня.

Також встановлено, що країни "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також Швеція, яка є країною-переможницею "Євробачення-2023", будуть голосувати в різних півфіналах. Суддівство в першому півфіналі буде представлено Великою Британією, Німеччиною та Швецією, а в другому – Францією, Італією та Іспанією.

Нагадаємо, що 3 лютого українці матимуть можливість обрати свого представника на "Євробаченні". Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться о 17:30, а фіналу - о 18:00.