В якому фіналі виступить Україна на "Євробаченні-2024" [ Редагувати ]
У Мальме, Швеція, відбулося жеребкування серед країн-учасниць, яке було проведено ведучими Перніллою Менссон Кольт та Фарахом Абаді.
Про це повідомляють "Подробиці", посилаючись на онлайн-трансляцію заходу.
В результаті було визначено, що представники 41 країни виступатимуть у півфіналах, а Україна виступить у першому з них 7 травня. У цьому етапі вирішиться, чи пройде український учасник до фіналу, який транслюватимуть 11 травня.
Також встановлено, що країни "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також Швеція, яка є країною-переможницею "Євробачення-2023", будуть голосувати в різних півфіналах. Суддівство в першому півфіналі буде представлено Великою Британією, Німеччиною та Швецією, а в другому – Францією, Італією та Іспанією.
Нагадаємо, що 3 лютого українці матимуть можливість обрати свого представника на "Євробаченні". Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться о 17:30, а фіналу - о 18:00.
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