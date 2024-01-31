Гуменюк пояснила, чому рф давно не застосовувала "Калібри" для ударів по Україні

Російські терористи давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні. Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети, а також спробами "приспати" пильність українців