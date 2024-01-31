Рф вночі випустила по Україні два десятки "шахедів" і ракети, в ЗСУ розповіли про збиті цілі [ Редагувати ]
Російські окупанти випустили по Україні 20 "шахедів" і 3 балістичні ракети у ніч на 31 січня. Сили ППО знищили 14 ворожих БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Росіяни випустили 20 БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ та мис Чауда - тимчасово окупований Крим.
Також ворог атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області Росії.
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