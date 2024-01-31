Боррель закликав країни Євросоюзу вкладати більше коштів у військову мобільність [ Редагувати ]
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав членів Євросоюзу виправити роки "недбалості та недофінансування" військової мобільності в Європі.
Боррель вважає, що дебати тепер мають тривати щодо того, як компенсувати десятиліття недостатнього фінансування у питанні, яке вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.
"Сьогодні європейці виявили, що живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі. Ми повинні інвестувати у військову мобільність, де роки нехтування та брак фінансування повинні бути виправлені, - заявив Боррель.
Верховний представник ЄС також підкреслив необхідність збільшення навчань із військової мобільності.
Варто зазначити, що 30 січня Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, що перешкоджає швидкому пересуванню військ і озброєнь до східного флангу НАТО.
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