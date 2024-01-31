Атака "Шахедів" по Харкову: з'явилися ранкові фото і відео наслідків [ Редагувати ]
Внаслідок атаки рф по житловим кварталам Харкова пізно ввечері 30 січня сталось декілька пожеж в Слобідському та Салтівському районах. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки безпілотників.
"У Слобідському районі зафіксовано влучання трьох БпЛА у житловому секторі. Пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе, у багатоповерхівках вибито вікна. Травмовано чоловіка 85 років. У 46-річної жінки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці", - інформують у прокуратурі.
Також відомо, що у Салтівському районі БпЛА влучив на територію приватного будинку.
"Господарі будинку - 58-річний чоловік та його 61-річна дружина отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились", - зазначають у відомстві.
Правоохоронці зібрали уламки БпЛА "Герань-2" та задокументували наслідки збройної агресії РФ. За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
У ДСНС України зазначили, що наслідки ворожої атаки у двох районах міста вдалось ліквідувати.
"Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 квадратних метрів", - інформують у відомстві.
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