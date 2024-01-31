Росіяни атакували центр Покровська: шість людей поранені [ Редагувати ]
Російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. Шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.
"30 січня близько о 22.00 ворог вдарив по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранень зазнали 6 місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в адміністрації, станом на 8 ранку до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень місцевих мешканців.
"Бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт", - констатують в МВА.
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