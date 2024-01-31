Понад тисяча окупантів та 51 артсистема: Генштаб оновив втрати рф за добу [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 артсистему, 32 ББМ та 40 одиниць автомобільної техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 385230 (+1090) осіб ліквідовано;
танків - 6310 (+10) од.;
бойових броньованих машин - 11757 (+32) од.;
артилерійських систем - 9195 (+51) од.;
РСЗВ - 974 (+2) од.;
засоби ППО - 663 од.;
літаків - 332 (+1) од.;
гелікоптерів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7100 (+16) од.;
крилаті ракети - 1846 од.;
кораблі/катери - 23 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 12231 (+40) од.;
спеціальна техніка - 1452 (+4) од.
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