У Нідерландах впевнені, що зможуть передати Україні винищувачі F-16 у цьому році. Але точного терміну постачання немає.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Відповідну заяву вона зробила після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу, яка проходить у Брюсселі сьогодні, 31 січня.

"Ми справді наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому", - сказала міністр, коментуючи терміни передачі F-16 Україні.