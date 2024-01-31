Командир 118 бригади ТрО Анатолій Стуженко висловив думку, що мобілізація має бути більш рішучою. За його переконанням, ТЦК необхідно надати додаткові повноваження у справах військовозобов'язаних.

Цю гучну заяву командир зробив в одному з інтервʼю.

Ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхати. Повинно бути так: не вийшов із машини - прострелили коліно. Тільки так! Інакше ми не переможемо. Жорстока мобілізація. Якщо ти не можеш - приходиш і відверто кажеш: "Я краще одягну спідницю. Я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці, - заявив він.

Крім цього, він зачепив гідність жінок, які також взяли участь у захисті України від ворога. На його думку, ті, хто "одягають спідниці", не можуть виконувати військовий обов'язок.

Нагадаємо, після переробки Кабінет міністрів України представив новий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби до Верховної Ради.