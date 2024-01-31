Департамент кіберполіції зафіксував понад 3600 кіберзлочинів у 2023 році, а також провів 18 міжнародних спецоперацій у цій сфері.

Про це повідомив Департамент кіберполіції на своїй сторінці у Facebook.

Результати роботи кіберполіції за 2023 рік: виявлено понад 3600 кіберзлочинів. За оперативного супроводу кіберполіції оголошено підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3700 злочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник 2022-го року. Направлено до суду матеріали щодо 42 організованих злочинних груп, у тому числі 7 злочинних організацій, що на 83% перевищує аналогічний показник 2022-го року, — йдеться у повідомленні.

Також протягом минулого року були організовані 18 міжнародних спецоперацій спільно з правоохоронцями з Грузії, Швейцарії, Чехії, Ізраїлю, Норвегії, Нідерландів, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів.

До суду було направлено обвинувальні акти відносно понад 4000 злочинів з оперативного супроводу кіберполіції. Загальна сума компенсацій за завдані збитки становить майже 144 мільйони гривень, ураховуючи арештоване та вилучене майно. Крім того, було блоковано майже 13 тисяч "ворожих" вебресурсів.

Зауважимо, що Департамент кіберполіції Нацполіції України виступає міжрегіональним територіальним органом, який входить до складу кримінальної поліції та здійснює заходи з боротьби з кіберзлочинністю та оперативно-розшукову діяльність відповідно до законодавства.

Нагадаємо, у четвер, 25 січня, хакери атакували дата-центр компанії "Нафтогаз України". Через кібератаку сайт і кол-центр не працювали.