Ізраїль вимагає звільнення генсека ООН Антоніу Гутерріша після того, як обвинувачення висунуто щодо 12 працівників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) у причетності до насильницького нападу ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє Politico.

Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерріш має піти у відставку або ООН має замінити його, - сказав Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Ізраїль веде конфлікт з ООН після висловлення Гутеррішем звинувачень у тому, що атака ХАМАСу була результатом "56 років задушливої ​​окупації". Після рішення Міжнародного суду ООН стосовно бомбардувань Гази Ізраїль обвинувачує десятеро працівників ООН в участі в нападі ХАМАС, попри заперечення БАПОР та обіцянки ретельно розслідувати звинувачення та притягнути відповідальних до відповідальності.

Огидні передбачувані дії цих співробітників повинні мати наслідки. Щоденне виживання двох мільйонів мирних жителів Гази залежить від критичної допомоги БАПОР, - сказав Гуттеріш.

Нагадаємо, міжнародна увага до воєнного конфлікту в Україні втрачає свою актуальність, в той час як у заголовках світових ЗМІ переважає війна в Секторі Гази, повідомив верховний комісар ООН у справах біженців.