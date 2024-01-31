На рахунок Вищого антикорупційного суду було внесено 18,16 млн грн як заставу за суддю Верховного суду Всеволода Князєва, що дозволить йому вийти з-під варти.

Цю інформацію передали журналісту "Слово і діло" представники антикорупційних органів. Поки що Князєв перебуває в слідчому ізоляторі.

Зазначимо, що НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву та адвокату, який виступав його посередником.

Згідно зі слідчими даними, у 2002 році український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній, а після 18 років колишні акціонери подали позов до господарського суду, вимагаючи визнання договору купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернення акцій.

Однак суд відмовив у задоволенні цих вимог. У 2022 році апеляційний суд визнав договір недійсним, але на початку 2023 року бізнесмен уклав угоду з адвокатом, який мав зв'язки із суддями Верховного суду, передавши йому 2,7 млн доларів для забезпечення невтрати акцій.