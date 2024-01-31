Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала до Києва [ Редагувати ]
У середу, 31 січня Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США з політичних питань, прибула до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму Twitter-акаунті, поділившись фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.
A warm welcome back to Ukraine, @UnderSecStateP Victoria Nuland. Today we will meet government leaders, veterans, and civil society to underscore our shared commitment to defeating Russian aggression in Ukraine. pic.twitter.com/0eYQ7xCrqV— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 31, 2024
Брінк вказала, що заступниця держсекретаря має намір провести зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами. Т
акож додала, що візит Нуланд організований для "підкреслення нашої спільної відданості перемозі над російською агресією в Україні".
Нагадаємо, 2024 рік стане "великим випробуванням на витривалість" для України. Так пише директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс.
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