У середу, 31 січня Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США з політичних питань, прибула до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму Twitter-акаунті, поділившись фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.

A warm welcome back to Ukraine, @UnderSecStateP Victoria Nuland. Today we will meet government leaders, veterans, and civil society to underscore our shared commitment to defeating Russian aggression in Ukraine. pic.twitter.com/0eYQ7xCrqV — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 31, 2024

Брінк вказала, що заступниця держсекретаря має намір провести зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами. Т

акож додала, що візит Нуланд організований для "підкреслення нашої спільної відданості перемозі над російською агресією в Україні".

Нагадаємо, 2024 рік стане "великим випробуванням на витривалість" для України. Так пише директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс.