У боротьбі з російськими загарбниками загинув колишній український хокеїст Денис Пашинський, який отримав тяжкі поранення внаслідок мінометного обстрілу та пізніше помер у лікарні Дніпра.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Відомо, що хокеїста призвали до Збройних сил України влітку 2022 року і він виконував бойові завдання на різних напрямках. У результаті мінометного обстрілу, який стався минулого тижня, він і його товариші потрапили під вогонь та знаходилися в бліндажі.

Дениса госпіталізували до лікарні в Дніпрі, де протягом кількох днів медики вели боротьбу за його життя. Однак, на жаль, він помер від отриманих травм.

Поховають спортсмена в Білій Церкві поряд із матір'ю.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару рф у Львові загинув відомий спортсмен Віктор Кобзистий.